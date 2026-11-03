Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко в интервью Radio NV — о проблемах с подготовкой энергетики к зиме, ключевых целях для российских ударов и возможности введения почасовой подачи газа.

— Издание РБК-Украина сообщило, что три киевских ТЭЦ прекратили производить электроэнергию из-за обстрелов. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ больше не производят ток для столицы, и поэтому город стал критически зависим от поставок энергии из разных регионов через объединенную сеть. Для людей, живущих в Киеве и в пригороде, что эта информация означает, когда мы пытаемся понять, сколько часов со светом мы будем хотя бы в ближайшие дни?

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— Эта информация очень устарела. То, что ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 не производят электрическую энергию. Они уже давно не производят. Не вчера, не позавчера [прекратили], а уже многие месяцы не производят ее. Сейчас они восстанавливались под теплообеспечение.