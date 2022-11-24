Почти по всей Полтавской области до сих пор нет света: власти рассказали о ситуации в регионе и дали прогноз 24 ноября, 09:28 В Полтаве нет света с вечера 23 ноября после ударов РФ (Фото:@johanna_kennex)

По состоянию на утро четверга, 24 ноября, практически по всей Полтавской области, включая Полтаву, до сих пор нет электроэнергии.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

По его словам, в ближайшие несколько часов начнут подключать критическую инфраструктур, а затем — большинство бытовых потребителей.

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«Есть оптимистический сценарий, что электроэнергия в области появится уже сегодня. За несколько ближайших часов начнем подавать энергию на критическую инфраструктуру, далее — для большинства бытовых потребителей», — отметил он.

Лунин уточнил, что на данный момент свет есть у 15,5 тысяч бытовых абонентов и 1,5 тысяч юридических потребителей бывшего Лохвицкого района.

В регионе развернуты 186 Пунктов несокрушимости, там есть свет, вода и связь.

Мэр Полтавы Александр Мамай уточнил в Telegram, что в районах областного центра Подол, Левада и Центр частично возобновляется подача воды. Запускаются в работу четыре котельные, которые отапливают медицинские учреждения города.

Энергетики работают, чтобы в Полтаве появился свет и связь.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях. В Киевской области и в Киеве попадания по жилым объектам.

Российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

По всей стране ввели аварийные отключения электроэнергии, многие области Украины остались без света.

Постепенно в области подключают к электропитанию.



