В Киеве и двух областях отменили экстренные отключения света (Фото: pixabay.com)

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в четверг, 16 октября, отменили экстренные отключения электроэнергии . Об этом сообщает ДТЭК.

Отключения света остаются актуальными для Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской, части Черновицкой и Хмельницкой областей.

Ранее в Укрэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины введены аварийные отключения света.

Там также предупредили, что во всех регионах Украины с 16:00 и до конца суток вероятно введение графиков ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.