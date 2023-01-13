Ограничения в Киеве остаются прежними, несмотря на потепление — Yasno 13 января, 22:27 Киев без света после российской атаки, 16 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ограничение на использование электричества в Киеве в пятницу, 13 января остаются такими же, как и были в четверг, сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

«Сегодня на улице немного потеплело, однако ограничения на Киев остались такими же, как и были вчера. Коллеги пытаются отключать по графику, однако в утренние и вечерние пики пользователям укладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится более крупными группами», — написал он в Facebook.

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Коваленко также прокомментировал информацию, которая регулярно появлятеся в комментариях об экспорте электроэнергии. Он подчеркнул, что коммерческого экспорта в Украине нет.

Украина стала участницей европейской энергетической системы еще весной прошлого года, поэтому европейские страны могут пользоваться украинскими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит сейчас, объяснил он.

«Более того, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу. И это нормально. Потому что наша генерация сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос. Кроме того, недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для собственного использования», — добавил Коваленко.

В компании Укрэнерго ранее предупреждали, что из-за похолодания в Украине увеличится потребление электроэнергии, а энергосистема пока не может покрыть его в полном объеме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре.