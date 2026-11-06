Россия не прекращает атаки на энергетическую инфраструктуру и применяет тактику повторных ударов (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины произошли новые отключения электроэнергии в семи областях. Самая сложная ситуация — в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в пятницу, 6 ноября.

Минэнерго отметило, что РФ не прекращает атак на энергетическую инфраструктуру и применяет тактику повторных ударов, нанося значительные повреждения энергообъектам.

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Ночью и утром в результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

В министерстве сообщили, что во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики проводят ремонтные работы. Восстановлению мешают воздушные тревоги.

По данным Минэнерго, наиболее сложной остается ситуация в столичном регионе. Из-за значительных повреждений энергетики вынуждены продолжать применять сетевые ограничения. Работы по восстановлению стабильного электроснабжения ведутся круглосуточно.

Министерство отметило, что в большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после российских атак на энергосистему в столице сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением. В районах, где ситуация с отсутствием электричества наиболее тяжелая, разворачивают пункты обогрева.

В то же время в Киевводоканале сообщали, что столица временно осталась без водоснабжения. Там предупредили, что после восстановления электроснабжения потребуется время на запуск оборудования, заполнение водопроводных сетей и стабилизацию давления.

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4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Энергетики сообщили о возвращении столицы и области к графикам отключения света после аварийных обесточиваний.

5 ноября в Киеве по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов вводились экстренные отключения света. В столице снова наблюдались перебои с водоснабжением.