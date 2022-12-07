Графики отключений в Украине могут действовать до конца отопительного сезона — ДТЭК

7 декабря, 22:07
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Отключения света во Львове 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk/File Photo)

Отключения света во Львове 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk/File Photo)

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о ситуации в украинской энергосистеме в среду, 7 декабря, и о том, сколько времени нужно на ее восстановление после последних российских ударов.

Сахарук сообщил в эфире Суспільного, что в некоторых регионах достаточно серьезные разрушения после атаки 5 декабря, и на восстановление нужно время.

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«Это [восстановительные работы] будет продолжаться не менее недели, может, дней десять. Чтобы мы вышли хотя бы на уровень, который был до обстрелов в понедельник», — сказал он.

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Сахарук добавил, что ситуация в областях разная, и не везде удается соблюдать графики отключений — аварийные отключения могут действовать из-за вражеских ударов или непогоды.

«У нас, наверное, до конца марта не будет хватать генерации, даже если все отремонтируют. Наверное, мы будем жить в стабилизационных графиках до конца отопительного сезона, когда большой спрос на электроэнергию и ограничены возможности ее генерации», — считает исполнительный директор ДТЭК.

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В Укрэнерго утром 7 декабря сообщили, что в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, в некоторых регионах действуют аварийные отключения.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях. В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны, но не взорвалась.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Ракетные удары Отключения света Энергосистема Война России против Украины

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