Жить в режиме отключений, скорее всего, придется минимум до конца марта — Yasno

21 ноября, 20:32
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Киев во время отключений света, 20 ноября 2022 года (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Киев во время отключений света, 20 ноября 2022 года (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года. Об этом заявил СЕО компании YASNO Сергей Коваленко у себя в Facebook в понедельник, 21 ноября.

«Энергетики, несмотря на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта», — написал он.

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По мнению Коваленко, если страна-террорист Россия не будет совершать новые атаки на украинскую энергосеть, отключения могут стать менее продолжительными.

Он также заявил, что при позитивном сценарии в случае отсутствия новых атак можно будет вернуть предыдущий уровень генерации электроэнергии, и отключения прекратятся. При негативном, если энергосеть будет сильно повреждена вражескими атаками, придется задействовать не только стабилизационные отключения, но и экстренные, «при которых света может не быть очень продолжительное время».

«Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение», — добавил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0RGt3ohyqtQsF73vuMjgkCF6mSZvEEm4RUS5QVcweH5XqKajF1JzQp5PmVxat3GmKl

Ранее в компании ДТЭК заявили, что их специалисты работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не дольше 1−2 часов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

https://www.youtube.com/embed/7vUIPirXL7c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Свет Отключения света Энергосистема Война России против Украины

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