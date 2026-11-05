«Премьера держат в теплой ванне». Почему по Украине защищена лишь треть трансформаторов и кто ответственен за отсутствие воды в Киеве — интервью с Нагорняком

5 ноября, 14:39
NV Премиум
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Отключение электроэнергии в Киеве, 3 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Отключение электроэнергии в Киеве, 3 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Автор: Дмитрий Тузов

Народный депутат из фракции Слуга народа, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью Radio NV — об ударах РФ по энергетической логистике Украины, незащищенности подстанций Укрэнерго, дезинформации на профильных совещаниях с правительством и ответственности властей Киева за отсутствие водоснабжения.

— Россияне продолжают наносить удары по объектам нашей энергетики. Можно ли сказать, что ситуация сейчас — как обычно сообщают официальные лица — тяжелая, но контролируемая? Или же она движется к критической отметке — как в целом по стране, так и в Киеве в частности?

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— Давайте говорить с нашей аудиторией откровенно. Я не вижу здесь никакого контроля. Ситуация такова, какова она есть. Мы находимся в постоянном живом процессе.

Прилетает. Если появляется физическая возможность, электромонтеры заходят на объект, оценивают обстановку и принимают меры для восстановления передачи электроэнергии.

Теги:   Интервью NV Отключения света Война России против Украины энергетическая система Radio NV

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