Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью Radio NV об исчерпании ресурсов для восстановления энергетики, тактике врага при обстрелах энергообъектов и протестах против отключения света , а также прокомментировал, каким министром энергетики будет Денис Шмыгаль.

— Нам, украинцам, эксперты пророчили самую жесткую зиму с начала полномасштабного вторжения несколько раз. Кажется, это она и есть. Разделяете ли вы такое мнение?

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— Сейчас это самая сложная зима, это абсолютно объективно. И то, как она проходит, это действительно наиболее сложная ситуация, в которой мы были с точки зрения энергетики за все время. В конце 2022−2023 годов было немного паники, но технически было значительно легче.

— Понимаем ли мы, какие возможности сейчас есть у наших энергетиков для того, чтобы что-то восстанавливать? Несмотря на то, что буквально сегодня наш враг использовал 18 баллистических ракет, Воздушные силы сообщили, что смогли сбить две. Были крылатые ракеты, были, как всегда, сотни шахедов, то есть дронов-камикадзе. Какой потенциал у нас есть для того, чтобы свет, тепло появлялось в украинских домах?

— На практике — мы же восстанавливаем. И в пятницу утром после прошлой большой атаки первое впечатление было очень печальное, но тем не менее. Физически сейчас доступ к теплу в Киеве имеют на самом деле все дома, просто 500 домов — это те, которые ограничены в получении тепла из-за того, что очень серьезные ограничения в электропитании остаются в сетях. Так же постоянно ведется работа над тем, чтобы улучшить ситуацию с электрообеспечением.