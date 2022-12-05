На восстановление энергосистемы после новых российских ударов уйдет один-два дня — Укрэнерго
Отключения света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)
Последствия нового массированного ракетного удара РФ планируют ликвидировать за один-два дня. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона в понедельник, 5 декабря.
Он отметил, что 5 и 6 декабря — локальный пик морозов, и российские оккупанты могли именно поэтому выбрать понедельник для атаки.
"…[Россияне] хотели выключить нашу энергосистему именно во время похолодания, чтобы вызвать как можно большие страдания украинцев… Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики. У меня нет никаких сомнений, [что целью оккупантов был блэкаут]", — сказал Кудрицкий.
Глава правления Укрэнерго добавил, что энергосистема Украины работает как целостная и, несмотря на аварийные ограничения энергоснабжения, ситуация под контролем. По его словам, дефицит в энергосистеме будет 5−6 декабря, пока некоторые энергоблоки, которые аварийно отключились во время вражеских ударов, будут набирать мощность.
«Мы уже не раз после массированных атак наблюдали, когда необходимы день-два, чтобы возобновить нормальное производство электроэнергии в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем понемногу возвращаться к нормальному функционированию, насколько это возможно в этих условиях», — считает он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 5 декабря больше всего отключений — в Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Житомирской областях.
В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.
Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.
В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны.