На восстановление энергосистемы после новых российских ударов уйдет один-два дня — Укрэнерго 5 декабря, 23:07 Отключения света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев / НВ)

Последствия нового массированного ракетного удара РФ планируют ликвидировать за один-два дня. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона в понедельник, 5 декабря.

Он отметил, что 5 и 6 декабря — локальный пик морозов, и российские оккупанты могли именно поэтому выбрать понедельник для атаки.



"…[Россияне] хотели выключить нашу энергосистему именно во время похолодания, чтобы вызвать как можно большие страдания украинцев… Судя по географии прилетов, не сомневаюсь, что военных консультировали российские энергетики. У меня нет никаких сомнений, [что целью оккупантов был блэкаут]", — сказал Кудрицкий.



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Глава правления Укрэнерго добавил, что энергосистема Украины работает как целостная и, несмотря на аварийные ограничения энергоснабжения, ситуация под контролем. По его словам, дефицит в энергосистеме будет 5−6 декабря, пока некоторые энергоблоки, которые аварийно отключились во время вражеских ударов, будут набирать мощность.

«Мы уже не раз после массированных атак наблюдали, когда необходимы день-два, чтобы возобновить нормальное производство электроэнергии в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем понемногу возвращаться к нормальному функционированию, насколько это возможно в этих условиях», — считает он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 5 декабря больше всего отключений — в Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Житомирской областях.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.



В МВД Молдовы сообщили, что ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны.

