В Украине масштабные проблемы с электроснабжением из-за непогоды: в каких областях перебои со светом 28 марта, 12:31 В ряде областей Украины возникли перебои с электроснабжением (Фото:Укрэнерго / Facebook)

Во вторник, 28 марта, в восьми областях Украины из-за штормового ветра, снега с дождем, а также повреждения сетей операторов систем распределения возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Есть значительные обесточивания потребителей в восьми областях на западе и юге Украины — Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области.

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Ремонтные бригады работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей в результате неоднократных российских атак применяются ограничения потребления.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта. В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Проблемы с электроснабжением и отключение света в Украине начались осенью 2022 года после того, как российские террористы начали атаки ракетами и дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого для населения были применены стабилизационные и аварийные отключения электричества.