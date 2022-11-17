Из-за резкого похолодания по Украине вводят плановые и аварийные отключения света 17 ноября, 09:22 Плановые и аварийные отключения света будут действовать по всей Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 17 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений света, а также аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Из-за резкого похолодания выросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме», — говорится в сообщении.

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Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений, отметили в Укрэнерго.

«Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — подчеркнули в компании.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ.

В Укрэнерго заявили, что после массированной ракетной атаки РФ в Украине возможны значительные перебои в электроснабжении.

