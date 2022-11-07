В Украине во вторник не планируются аварийные отключения — Укрэнерго

7 ноября, 22:24
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8 ноября плановые отключения электроэнергии будут проводить в Киеве и семи областях (Фото:НВ)

8 ноября плановые отключения электроэнергии будут проводить в Киеве и семи областях (Фото:НВ)

Во вторник, 8 ноября, плановые графики отключений электроэнергии будут применять в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, вводить графики аварийных отключений пока не планируется.

Об этом сообщает Укрэнерго в понедельник, 7 ноября, в Telegram-канале. В компании напомнили, что ограничения помогают снизить нагрузку на сети, обеспечить устойчивое балансирование энергосистемы и не допустить повторных аварий.

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Укрэнерго попросило украинцев потреблять электроэнергию экономно и в течение дня не включать в сеть несколько мощных электроприборов. В первую очередь это касается пиковых часов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

В результате массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру в Украине начались отключения света. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября страна-террорист повредила 40% энергетических объектов Украины.

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7 ноября плановые и экстренные отключения электроэнергии действовали в Киеве и семи областях Украины.

https://www.youtube.com/embed/ZNu9RCTxP-w
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Отключения света Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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