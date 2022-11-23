В Укрэнерго сообщили, какие отключения света будут действовать сегодня по Украине 23 ноября, 11:00 Сегодня по всей Украине будут плановые отключения света (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В среду, 23 ноября, во всех областях Украины будут действовать плановые отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 24:00.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами», — говорится в сообщении.

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Графики отключений составляют и применяют облэнерго. Их перечень можно найти по ссылке.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. По данным Укрэнерго, повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС.

Ранее СЕО компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года.

