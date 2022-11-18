Сегодня по всей Украине будут действовать плановые графики отключения света, но введение аварийных все еще возможно — Укрэнерго 18 ноября, 10:07 В Украине 18 ноября будут действовать плановые и аварийные графики отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В пятницу, 18 ноября, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Возможен ввод дополнительно аварийных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

«Из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме», — говорится в сообщении.

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В связи с этим энергетики вынуждены применить ограничения для того, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам, отметили в Укрэнерго.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что из-за российских ударов по инфраструктуре Украины больше 10 миллионов украинцев остались без света.

В компании ДТЭК ранее предупредили, что масштабные разрушения энергообъектов Украины, нанесенные во время российских обстрелов 15 и 17 ноября, влекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней.