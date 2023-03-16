В четырех районах Киева введены стабилизационные отключения света, в двух областях — сетевые ограничения 16 марта, 12:38 В Украине электроэнергию отключают точечно (Фото:Unsplash)

В четверг, 16 марта, в Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве, действуют сетевые ограничения.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, в этих регионах применяются ограничения потребления из-за значительных повреждений в результате ракетных ударов РФ 9 марта.

Видео дня

В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в украинской столице применены стабилизационные отключения в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

Отключения происходят согласно стабилизационных графикам.

Такие меры приняты из-за повреждения оборудования. Энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.