Плановые отключения света 15 ноября будут действовать в Киеве и восьми областях — список

14 ноября, 22:34
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В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 15 ноября, в Киеве и восьми областях будут действовать плановые отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.

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Плановые отключения затронут Киев и следующие области:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Донецкая.

Видео дня

В других областях Украины отключения не прогнозируются. В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/502053291963501

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве, а также северных, центральных и восточных областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

https://www.youtube.com/embed/na32Xec5Sy8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия Отключения света

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