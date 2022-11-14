Плановые отключения света 15 ноября будут действовать в Киеве и восьми областях — список 14 ноября, 22:34 В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 15 ноября, в Киеве и восьми областях будут действовать плановые отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

Ограничения будут действовать с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.

Плановые отключения затронут Киев и следующие области:

Киевская,

Черниговская,

Черкасская,

Житомирская,

Сумская,

Харьковская,

Полтавская,

Донецкая.

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В других областях Украины отключения не прогнозируются. В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве, а также северных, центральных и восточных областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.