Плановые отключения света 15 ноября будут действовать в Киеве и восьми областях — список
В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Во вторник, 15 ноября, в Киеве и восьми областях будут действовать плановые отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.
Ограничения будут действовать с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.
Плановые отключения затронут Киев и следующие области:
- Киевская,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Полтавская,
- Донецкая.
В других областях Украины отключения не прогнозируются. В Укрэнерго попросили украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.
В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве, а также северных, центральных и восточных областях.
Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.