В Киеве и восьми областях Украины начались аварийные отключения света

12 ноября, 11:14
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В ряде областей Украины снова аварийные отключения света (Фото:David Leveque/Unsplash)

В ряде областей Украины снова аварийные отключения света (Фото:David Leveque/Unsplash)

Утром в субботу, 12 ноября, в Киеве и еще восьми областях Украины начались аварийные отключения света без соблюдения графиков.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Telegram, они затронут потребителей в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, а также в украинской столице.

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В компании отметили, что аварийные отключения вызваны необходимостью сбалансировать энергосистему после российских атак по объекту критической инфраструктуры накануне.

Вражеский удар привел к росту нагрузки на работающую часть электросетей.

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«Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений. После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения», — добавили в Укрэнерго.

Во всех остальных регионах Украины ограничения не планируются.

С 8 по 10 ноября в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины применялись плановые отключения электроэнергии. В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области. После этого в центральных и северных регионах снова начались аварийные отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=na32Xec5Sy8&feature=emb_title

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Полтавская область Электроэнергия Черкасская область Черниговская область Киевская область Отключения света

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