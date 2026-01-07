Почему после праздников отключений света стало больше — объяснение ДТЭК
Отключения электроэнергии в Киеве, декабрь 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В компании ДТЭК объяснили, почему после новогодних праздников отключений электроэнергии стало больше.
Как заявили в пресс-службе ДТЭК в среду, 7 января, во время праздников энергетики смогли обеспечить больше света в домах, потому что бизнес и промышленность работали не в полную мощность, а большинство людей были дома и равномерно использовали электрику в течение дня, без утренних и вечерних всплесков.
С понедельника бизнес и промышленность уже работают в обычном режиме, а люди начали выходить на работу. Из-за этого потребление выросло, но энергетическое оборудование до конца еще не восстановлено, также сохраняется дефицит электрики. Похолодание тоже влияет на объемы отключений, объяснили в ДТЭК: в некоторых регионах температура падает до -11 °C, и нагрузка на сети растет, потому что люди пользуются обогревателями.
«Энергетики сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально равномерно распределять доступную электроэнергию между людьми и восстанавливать поврежденные объекты. Спасибо за стойкость и понимание», — добавили в пресс-службе.
В Укрэнерго сообщили, что 8 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ранее гендиректор АО Оператор рынка Александр Гавва предположил, что похолодание может вызвать временное усиление отключений. Однако российские удары могут привести к более серьезным последствиям, добавил он.
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко в комментарии РБК-Украина заявил, что к графикам почасовых отключений могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов.
7 января мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ночью в городе отключили от электроэнергии часть больниц и весь коммунальный электротранспорт из-за изменения правительством подхода к определению критичности предприятий.
Позже мэр заявил, что после разговоров со премьер-министром и двумя министрами электроснабжение для части объектов критической инфраструктуры Львова восстановили.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство запретило отключение медучреждений при применении графиков ограничения электрики после ситуации во Львове.
16 декабря Свириденко говорила, что благодаря пересмотру списков объектов критической инфраструктуры Кабмин смог высвободить не менее 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить графики отключения света для украинцев и промышленности.