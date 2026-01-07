В компании ДТЭК объяснили, почему после новогодних праздников отключений электроэнергии стало больше.

Как заявили в пресс-службе ДТЭК в среду, 7 января, во время праздников энергетики смогли обеспечить больше света в домах, потому что бизнес и промышленность работали не в полную мощность, а большинство людей были дома и равномерно использовали электрику в течение дня, без утренних и вечерних всплесков.

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С понедельника бизнес и промышленность уже работают в обычном режиме, а люди начали выходить на работу. Из-за этого потребление выросло, но энергетическое оборудование до конца еще не восстановлено, также сохраняется дефицит электрики. Похолодание тоже влияет на объемы отключений, объяснили в ДТЭК: в некоторых регионах температура падает до -11 °C, и нагрузка на сети растет, потому что люди пользуются обогревателями.

«Энергетики сейчас сосредоточены на том, чтобы максимально равномерно распределять доступную электроэнергию между людьми и восстанавливать поврежденные объекты. Спасибо за стойкость и понимание», — добавили в пресс-службе.

В Укрэнерго сообщили, что 8 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее гендиректор АО Оператор рынка Александр Гавва предположил, что похолодание может вызвать временное усиление отключений. Однако российские удары могут привести к более серьезным последствиям, добавил он.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко в комментарии РБК-Украина заявил, что к графикам почасовых отключений могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов.

7 января мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ночью в городе отключили от электроэнергии часть больниц и весь коммунальный электротранспорт из-за изменения правительством подхода к определению критичности предприятий.

Позже мэр заявил, что после разговоров со премьер-министром и двумя министрами электроснабжение для части объектов критической инфраструктуры Львова восстановили.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство запретило отключение медучреждений при применении графиков ограничения электрики после ситуации во Львове.

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16 декабря Свириденко говорила, что благодаря пересмотру списков объектов критической инфраструктуры Кабмин смог высвободить не менее 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить графики отключения света для украинцев и промышленности.