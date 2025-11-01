2 ноября будут применять графики отключения электричества объемом от 0,5 до 1,5 очереди — Укрэнерго

1 ноября, 22:19
Женщина с дочерью в Чернигове во время отключения электричества, 21 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

2 ноября в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В частности, с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут применять графики почасовых отключений электроэнергии объемом от 0,5 до 1,5 очереди, сообщили в Укрэнерго.

Кроме того, с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

1 ноября в Украине действовали графики отключения электричества объемом 0,5 очереди с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00.

Россия в ночь на 30 октября осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Бурштину.

Также критическая инфраструктура была повреждена в Винницкой области, там пострадали 4 человека и погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.

