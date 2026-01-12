Самая сложная ситуация в энергосистеме страны по состоянию на 12 января остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам селекторного совещания со всеми областями страны о состоянии энергосистемы и жизнеобеспечения.

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«Отдельный фокус — восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей, там ситуация сложная после ночных обстрелов», — сообщила она.

По словам Свириденко, сейчас главная задача — это восстановление электро- и теплоснабжения для всех домов

«В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач», — рассказала премьер-министр.

Юлия Свириденко также сообщила, что критическая инфраструктура работает бесперебойно, развернуто более 7000 пунктов несокрушимости, движение по основным магистралям обеспечено — спецтехника расчищает дороги.

Восстановление электроснабжения и отопления в Киеве и Киевской области после российской атаки 9 января

Ночью 9 января Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления, и призвал жителей по возможности уехать из города.

11 января Кличко заявил, что в Киеве без отопления остается более 1 тысячи домов, водоснабжение вернули всем жителям. Он предупредил, что ситуация с энергоснабжением очень сложная, а от электричества зависит и подача отопления, и водоснабжение. Кличко также заявил, что на фоне сильных морозов в ближайшие дни сложная ситуация в столице будет продолжаться.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник 11 января заявил, что в Киевской области без электроснабжения остаются 25 тысяч абонентов.

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«По плану, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлен свет. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам, но также один на один с темнотой жителей никто не оставит», — уверял чиновник.

В свою очередь в компании ДТЭК заявили, что у части жителей Киева может не быть электричества длительное время из-за большого количества точечных аварий. В ДТЭК заверили, что видят все обращения и привлекли все доступные ресурсы.

12 января заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что энергетики завершили ключевой этап аварийных работ в Киеве и области после российской атаки 9 января. Сейчас идет переход от графиков аварийных отключений света на части Правого и на Левом берегу столицы к почасовым.