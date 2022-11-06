Почему в соседнем доме есть свет? В ДТЭК рассказали, какие дома остаются с электроэнергией во время отключения 6 ноября, 18:58 В ДТЭК объяснили, почему в Киеве некоторые дома остаются со светом во время отключения (Фото:НВ)

Из-за особенностей застройки в Киеве и других городах в некоторых домах в часы отключений не выключают электроснабжение, так как они соединены с объектами инфраструктуры.

Об этом в эфире единственного телемарафона новостей рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Это наиболее частый вопрос: почему у меня света нет, а у соседа есть. Дело в том, что в Киеве и в других городах очень высока интеграция жилой застройки с другими объектами, которые не относятся к жилищному фонду», — сказал он.

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Соответственно многие здания смонтированы с объектами критической инфраструктуры, подстанциями, обеспечивающими воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и прочее. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами.

«Поэтому это значит, что невозможно выключить здание, не выключив объект инфраструктуры. Поэтому мы просмотрели все дома в Киеве, и сейчас остаются со светом именно те, где есть объекты критической инфраструктуры. Потому нельзя их выключать, и они будут со светом. Все остальные дома выключаются в соответствии с графиками, опубликованными на сайтах нашей компании», — сказал Сахарук.

По его словам, из-за невозможности полностью обеспечить спрос на электроэнергию отключение длится по четыре часа с тем, чтобы снизить потребление и сбалансировать спрос и предложение.

В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.

Власти Киева запланировали полную эвакуацию около трех миллионов человек из столицы в случае полного отключения электросети из-за прицельных ударов России.