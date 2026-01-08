В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки РФ

По его словам, в 22:00 в результате массированной дроновой атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры регион был полностью обесточен. Восстановительные работы начались безотлагательно и продолжались всю ночь.

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«В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры — в частности, тепло- и водоснабжение. По состоянию на 05:00 утра — менее чем за 7 часов — работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области восстановлено. Искренне благодарен энергетикам за самоотверженный труд», — сказал Стасевский.

8 января глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в области все котельные восстановили электропитание и работают в штатном режиме после массированной атаки РФ. По его словам, уже завершено переподключение с генераторов на централизованные электросети.

В ночь на 8 января российские оккупанты массированно атаковали Запорожскую область, в городе пропал свет. Из-за масштабного обесточивания в городе не работали сирены воздушной тревоги.

Федоров отмечал, что мобильная связь в области функционирует в аварийном режиме, базовые станции переходят на питание от батарей и генераторов.