Во Львове возобновили подачу света на часть объектов критической инфраструктуры 7 января 2026 года (Фото: pixabay.com)

Во Львове в среду, 7 января, возобновили подачу электроэнергии к части объектов критической инфраструктуры после информации об обесточивании некоторых больниц и общественного транспорта, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Городской голова провел телефонные разговоры с премьер-министром Юлией Свириденко, главой Минэнерго Артемом Некрасовым и министром здравоохранения Виктором Ляшко.

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Садовый сообщил о понимании проблемы на уровне города и на уровне страны.

«Решение „сбалансировать“ электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым. Но важно, что проблему услышали, и ее уже исправляют», — написал мэр в Telegram.

Ранее 7 января Садовый сообщил, что ночью во Львове отключили от электроэнергии часть больниц и весь коммунальный электротранспорт из-за изменения правительством подхода к определению критичности предприятий. Он заявлял, что пытается связаться с чиновниками для решения проблемы.

В декабре Свириденко сообщила, что Кабмин пересмотрел списки объектов критической инфраструктуры и высвободил 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить графики отключения света для украинцев и промышленности.