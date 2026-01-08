Минэнерго прокомментировало отключение света во Львове: Общины имели более года на подготовку к новым требованиям

Минэнерго прокомментировало временное обесточивание части больниц и всего электротранспорта во Львове . Ведомство заявило, что общины имели более года, чтобы подготовиться в соответствии с новыми требованиями по электроснабжению объектов критической инфраструктуры.

Об этом Министерство энергетики заявило в комментарии изданию LIGA.net.

«Первое, что следует осознавать — списки критической инфраструктуры формируют именно областные военные администрации. Они лучше всего знают специфику региона. Задача же городских властей — обеспечить критическую инфраструктуру альтернативными источниками питания на случай отсутствия света», — сообщило Минэнерго.

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Ведомство отметило, что конкретные цифры по объектам критической инфраструктуры и высвобожденной электроэнергии не стоит публично коммуницировать, учитывая военное положение и «особое внимание» россиян к энергоинфраструктуре.

«Но, если коротко, то в последние дни графики отключения электроэнергии в Украине стали более лояльными для населения, чему способствовало именно решение правительства по справедливому распределению электроэнергии. А значит, оно доказало свою действенность и эффективность», — заявило министерство.

Относительно ситуации во Львове, Минэнерго отметило, что Кабинет Министров заранее и публично предупреждал о пересмотре подходов к тому, как определяют критичность объектов электроснабжения.

Ведомство говорит, что изменения в соответствующее постановление были внесены еще в июле 2024 года. По ним в список учреждений, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, относятся объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 киловатт, сообщило министерство.

«Подчеркиваем: об этом решении знали все общины заранее и было достаточно времени — более года, чтобы подготовиться. Установить генераторы, обеспечить запас топлива, пересмотреть схемы резервного питания, привести объекты в соответствие с новыми требованиями», — отметило Минэнерго.

Ведомство добавило, что в течение полутора лет украинские энергетики «фактически делали невозможное», удерживая питание объектов, критически важных для общин области. Однако сейчас ситуация в энергосистеме является «одной из самых сложных за все время полномасштабной войны».

7 января Андрей Садовый сообщил, что с ночи во Львове от электроэнергии отключили часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

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Впоследствии премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения после информации об обесточивании во Львове.

В тот же день Садовый отметил, что по состоянию на 14:50 во Львове до сих пор нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, которые прошли плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на улице Чупринки. Однако он сообщил, что работу электротранспорта постепенно восстанавливают.

Кроме того, Садовый утверждает, что такая ситуация с отключениями не только во Львове.

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«Это всех коснулось. Просто другие набрали воды в рот и молчат. И боятся об этом говорить. Потому что завтра против них начнут те или иные действия», — сказал городской голова.

В 17:44 мэр Львова заявил, что движение трамваев и троллейбусов восстановлено, электроснабжение больницам «фактически включили».