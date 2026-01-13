Российские оккупанты атаковали объекты энергетики Запорожской области, ранены две работницы облэнерго

В результате атаки российских войск на энергетические объекты Запорожской области повреждено оборудование, обесточены потребители и ранены две работницы облэнерго.

Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Минэнерго.

Там отметили, что российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего повреждено оборудование и обесточено значительное количество потребителей.

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По данным ведомства, во время атаки пострадали две работницы облэнерго. Одну из женщин госпитализировали с ожогами лица, рук и головы, угрозы ее жизни нет.

В то же время в Минэнерго добавили, что состояние другой пострадавшей более тяжелое: она получила ожоги и контузию и во время транспортировки была без сознания, медики сейчас проводят полное обследование.

В ведомстве отметили, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, как только это станет безопасно.

«Именно в таких сверхсложных условиях, рискуя жизнью, энергетики ежедневно продолжают борьбу за то, чтобы вернуть свет людям. Сегодня как никогда им необходима наша поддержка и понимание», — подчеркнули в Минэнерго.

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В ночь на 13 января страна-агрессор Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов.

В результате обстрелов на утро были обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях, сообщал заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.