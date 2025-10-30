Обесточены сотни населенных пунктов: в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме после массированной атаки РФ

В Винницкой области из-за ночного обстрела РФ без света остаются 400 населенных пунктов, 30 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Винницкой области)

Войска страны-агрессора России в ночь на четверг, 30 октября, совершили третью комбинированную атаку на энергетику Украины с начала месяца. В результате обстрелов обесточены сотни населенных пунктов в разных регионах.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, некоторые объекты энергетики значительно повреждены. В Винницкой области из-за обстрелов без света остаются 400 населенных пунктов, в Днепропетровской — 125, в Запорожской — 148. Также фиксируются повреждения на Львовщине. Сейчас энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий удара, сказал Колесник.

«Сегодня видим, что прицельные удары по гражданской энергетической инфраструктуре нацелены на дестабилизацию таких критических объектов, которые обеспечивают ключевые функции для громад: теплообеспечение, свет, вода», — рассказал Колесник.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины с использованием 705 ракет и дронов. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Бурштыну.

Инфографика: NV

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 4 пострадавших, погиб ребенок. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 17 пострадавших и 2 погибших. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.