Удар РФ по критической инфраструктуре: продолжается восстановление энергосистемы Украины, отключения ввели в ряде областей — Укрэнерго 13 марта, 11:35 В Украине продолжается восстановление энергосистемы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине восстанавливают энергосистему после массированного удара, который Россия нанесла в четверг, 9 марта, стабилизационные отключения применены в ряде областей, сообщило Укрэнерго в Telegram в понедельник, 13 марта.

В компании заявили, что в Житомирской и Харьковской областях продолжается работа по устранению последствий ракетных обстрелов. В Николаевской области завершено заживление всех потребителей, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий.



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Потребление увеличилось по сравнению с воскресеньем, что характерно для рабочего дня.

В Укрэнерго добавили, что из-за перегрузки оборудования действуют аварийные отключения в некоторых районах Киева и области. В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений.

Кроме того, в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждены сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. Там, где разрешает ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные работы.

Также продолжается заживление потребителей, обесточенных из-за погодных условий в Житомирской и Сумской областях.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

В результате вражеских атак на подстанции Укрэнерго прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.

В ночь на 9 марта Россия провела новый массированный обстрел Украины, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы.