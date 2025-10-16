Во всех областях Украины ввели аварийные отключения света

Отключение света в Киеве, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины во всех областях ввели аварийные отключения электроэнергии , сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 16 октября.

Также во всех областях до конца суток действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. 17 октября запланированы графики ограничения мощности для промышленности с 7:00 до 22:00.

Реклама

Ранее в Укрэнерго сообщали, что из-за последствий российских атак во всех регионах Украины действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, в некоторых областях применены аварийные отключения.

В Черниговской области сейчас действовали три очереди почасовых отключений. В ведомстве предупреждали, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго Бережливое энергопотребление — уменьшит вероятность или продолжительность применения отключений», — добавили в Укрэнерго.

Ранее в ДТЭК сообщали, что в Киеве и Киевской области применили экстренные отключения света.

16 октября компания Укрэнерго заявила, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины введены аварийные отключения света. Впоследствии в Киеве, Киевской области и Днепропетровской области отменили отключения.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу. В Минэнерго сообщили, что это была шестая атака на газовую инфраструктуру с начала октября.