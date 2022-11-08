Ситуация с отключениями света в Украине может улучшится в течение нескольких дней, если не будет новых обстрелов РФ — Укрэнерго 8 ноября, 12:00 В течение нескольких дней ситуация с электроснабжением может улучшиться (Фото:НВ)

Сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в центральном и северном регионах Украины. Однако в течение нескольких дней она может улучшится, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«Думаю, нам всем, потребителям, нужно еще потерпеть несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов, для того чтобы произошли ощутимые облегчения с энергопотреблением, чтобы графики отключения были более комфортными», — сказал он.

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Кудрицкий добавил, что что энергетики работают в круглосуточном режиме.

По его словам, в результате пяти массированных и ряда более мелких вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме до сих пор остается достаточно сложной, особенно в Киевском и Харьковском регионах.

Комментируя угрозу блэкаута в Украине глава Укрэнерго сказал, что она зависит от интенсивности обстрелов РФ энергетических объектов. Он добавил, что власти и энергетики должны готовиться к любому сценарию.

Кудрицкий надеется на дополнительные инструменты обеспечения энергоснабжения, в частности в Киеве и области, в ближайшее время.

В компании ДТЭК 7 ноября заявили, что отключения электроэнергии в Киеве могут отменить в течение двух недель, если не будет новых ракетных атак страны-террориста РФ на инфраструктуру.

Однако президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.