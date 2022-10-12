#Энергетический фронт. Украинцев призвали усиленно экономить электроэнергию 12 октября, 17:39 Украинцев призвали добровольно экономить электроэнергию (Фото:unsplash)

В результате ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины, она испытала серьезные разрушения, из-за чего требует ремонта. К украинцам обратились с просьбой не перегружать электросети.

«Сегодня уже с восьми утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго вынужденно применил ограничения потребителей в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, — сообщили в Укрэнерго. — Сейчас главная причина ограничений потребителей — необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников Укрэнерго было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений».

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В публикации украинцев призывали добровольно снизить потребление электроэнергии и относиться к нему разумно. Умное электропотребление должно относиться не только к вечерним часам, но и к утру. Ведь если люди не снизят потребление электроэнергии самостоятельно, свет будут выключать принудительно.

Когда необходимо минимизировать использование электроэнергии? С 8 до 11 часов утром и с 17 до 23 часов вечером.

Когда следует пользоваться энергозатратной техникой? Наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью. Поэтому тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы.

«Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению благоразумно. Днем — не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда больше всего потребления, — свести к минимуму пользование электричеством.

Каждый не включенный прибор — помощь энергетике, которая в этот момент чинит провода на высоте 30 метров или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание. Держим вместе #ЭнергетическийФронт", — призвали Укрэнерго.

Украинцев призвали экономить электроэнергию / Фото: Укрэнерго

Напомним, ранее НВ рассказывал, где и в какой в Киеве могут отключать свет 12 октября. Также о графиках отключений можно узнать по ссылке.