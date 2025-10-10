ГСЧС рассказала, как обезопасить технику во время отключений света (Фото: Pixabay)

В период отключений света возрастает риск возникновения аварий, поломок техники и пожаров. Как этого избежать, рассказала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ГСЧС говорит, что на время отсутствия света необходимо отключить от сети все приборы, которые потребляют много электроэнергии.

Когда же электроэнергия появляется, то не нужно включать все приборы вместе.

Инфографика: NV

ГСЧС отмечает: электрогенераторы и насосные станции необходимо подключать к сети минимум через 20 минут после появления света. Они потребляют очень много электроэнергии, поэтому могут вызвать перенапряжение в сети.

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.