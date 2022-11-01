«Система будет работать более стабильно». Возможен ли в Украине блекаут и имеет ли смысл экономия электроэнергии потребителями — эксперт 1 ноября, 15:21 Ситуация с электроэнергией в Украине — последние новости (Фото:Харьковоблэнерго \ facebook)

Проблемы с электроэнергией затронули каждого украинца во время полномасштабной войны. НВ пообщался с экспертом по этой отрасли и узнал ответы на вопросы, которые больше всего волнуют жителей всех регионов страны.

Несмотря на массированные ракетные обстрелы, нет оснований переживать, что в Украине может произойти полный блекаут.

Об этом рассказал Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Радио НВ.

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Возможен ли в Украине блекаут

«Этот вопрос на сегодняшний день не актуален, поскольку полный блекаут по Украине… [его] шансы равны нулю.

Удары были мощные, по всей Украине… Серьезные проблемы Киевской области. Но это не блекаут всей энергетической системы, это аварийная ситуация, не предусмотренная запланированными графиками отключения систем. Наша энергетическая система, несмотря ни на что, остается устойчивой. Аварийные бригады работают 24/7 - Укрэнерго, Центрэнерго, ДТЭКэнерго. Запас прочности по мощности у нас достаточный, запас топлива достаточный.



Действительно, враг бьет достаточно целенаправленно по линиям распределения электропередач, пытается погрузить во тьму город Киев, потому бьет вокруг. Я думаю, что это не получится. Наши энергетики работают очень самоотверженно и все делают, чтобы этого не произошло. Пока для паники оснований нет. Да, сложно, да, будут отключения», — пояснил эксперт.

Ранее, 18 октября, президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Омельченко рассказал, что эта цифра действительно проблемная, но не катастрофическая:

«Это 30% от проектной мощности нашей энергетической системы. Она сформировалась еще в советское время и рассчитывалась на военно-промышленный комплекс, на тяжелую металлургию, на работу Украины как большую часть всего союза. С того времени у нас потребление упало почти втрое, а мощность генерации осталась, поэтому несмотря на огромные повреждения и то, что мы потеряли ЗАЭС, станцию в Славянске, Запорожскую тепловую электростанцию, некоторые другие повреждены… Запас мощности у нас есть».

Какие реальные угрозы для украинской системы электроснабжения

В то же время, он обратил внимание на более насущную проблему: нехватка запчастей и оборудования для ремонта поврежденных объектов: «Единственная проблема в том, что на сегодняшний день Россия целенаправленно бьет по линиям распределения, подстанциям, поэтому у нас может не хватать аварийного (резервного) запаса запчастей, оборудования — этим надо очень срочно заниматься, искать трансформаторы, выключатели. Сложность ситуации в том, что у нас оборудование не широкое применение. Это оборудование, как правило, делают под заказ, на это уходит от трех до девяти месяцев… Я думаю, что на складах в странах Восточной Европы есть оборудование, которое можно использовать в Украине. Этим занимаются, насколько мне известно, восполняют аварийный запас. Но проблема есть, она существует именно в этом разрезе».

По словам эксперта, графиков отключения электроэнергии компаниям-поставщикам энергии придерживаться не удастся: «Уже вообще невозможно их соблюдать. Это прогнозные графики. Наша система хотя и надежна, но мы не можем предусмотреть те же удары российскими террористами по нашей энергетической системе… Я думаю, в таком режиме мы будем работать до окончания активной фазы войны. Определенные неудобства будут – в одних регионах больше, в одних регионах меньше. Надо не забывать: Украина находится в войне… В такой ситуации люди должны все понимать».

Почему электроэнергию потребителям отключают неравномерно

«Граждане не должны задавать такой вопрос… Наши энергетики делают, как могут. Не может быть, чтоб всем умеренно отключали, чтоб были запланированы графики, все работало верно. Я же говорю, где больше разрушили, где меньше, где подстанция ремонтируется, где переподключение идет... Невозможно обеспечить абсолютное равенство. Надо верить в наши вооруженные силы, в наших энергетиков, что они делают все возможное, чтобы электроэнергия была восстановлена. Граждане должны вести себя дисциплинированно и следовать всем советам», — высказался эксперт.

Имеет ли смысл экономия электроэнергии потребителями

Среди части потребителей существует мнение, что бытовая экономия электроэнергии «ничего не решает». Однако Омельченко заявил, что это не так: «Население потребляет сегодня около 40% всей электроэнергии, даже больше, наверное, в связи с тем, что промышленность остановлена или разрушена. От граждан многое зависит. Если люди будут соблюдать правила, о которых говорят власти, энергетики, это может снизить энергопотребление в пиковые периоды и сэкономить электрическую энергию. От этого наша энергетическая система будет работать более стабильно, менее напряженно».

Кроме того, он обратился к представителям предприятий и промышленности с предложением переводить свои компании на работу онлайн, а где это возможно — в ночной режим.

Омельченко призвал украинцев максимально отказаться от потребления электроэнергии там, где это возможно, а также использовать все энергозатратные приборы исключительно ночью, когда нет пика потребления, например пользоваться бойлером и стиральной машиной.

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