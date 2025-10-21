Во всех областях Украины вечером будут действовать графики ограничения мощности для промышленности (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 21 октября, по всей Украине с 16:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности . Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики ограничения мощности введены из-за последствий предыдущих российских обстрелов.

По состоянию на утро есть масштабные обесточивания потребителей в Черниговской области в результате дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру. Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая город Чернигов.

В Укрэнерго объяснили, что выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за пребывания в небе российских ударных БпЛА.

Там также отметили, что потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 09:30 оно было на 1,4% ниже, чем в это время 20 октября.

Причиной изменений является солнечная погода в западных и части южных областей Украины. Это обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети.

При этом в Укрэнерго снова призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.

Ночью российские войска массированно атаковали Черниговскую область, есть попадания в объекты теплоснабжения и энергетики. По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности, две баллистические ракеты.

Всего в ночь на 21 октября оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 98 ударными БПЛА. Воздушные силы зафиксировали попадание ракет и 37 ударных БПЛА на 10 локациях.

