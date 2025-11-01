Из-за российских атак часть Сум и области осталась без света

В субботу, 1 ноября, в Сумах и части Сумского района временно отсутствует электроснабжение из-за последствий вражеских ударов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

По его словам, энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

«Больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание», — отметил Григоров.

«Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное обеспечение светом, теплом и водой. Восстановление продолжается безостановочно», — добавил глава ОВА.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате вражеской атаки по Сумам поражены объекты жизнеобеспечения.

Он отметил, что отопление в медицинских учреждениях обеспечено, также в городе развернули Пункты несокрушимости.

31 октября Россия нанесла удары по жилому сектору и инфраструктуре Сум, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — четверо детей. В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах вспыхнули пять квартир и семь балконов.