Ночная атака РФ на Одессу: повреждены энергетические объекты ДТЭК, без света остались 47 тысяч семей

В Одессе в результате обстрела армии страны-агрессора России в ночь на вторник, 13 января, повреждены два энергетических объекта ДТЭК, из-за чего около 47 тысяч семей остались без электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК», — написали в компании.

Там подчеркнули, что из-за этого около 47 тысяч семей остались без электроснабжения.

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В ДТЭК отметили, что разрушения значительные, а восстановление требует времени. В то же время в компании добавили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В ночь на 13 января Россия атаковала Одессу, в результате чего возникли пожары и повреждены объекты энергетики, больница, детский сад, луна-парк, лицей и фитнес-центр.

Шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы, остальным оказали помощь на месте. Также повреждены фасады и окна домов и детсада, два гаража и девять автомобилей.