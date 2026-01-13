Ночная атака РФ на Одессу: повреждены энергетические объекты ДТЭК, без света остались 47 тысяч семей

13 января, 10:48
Google Читайте NV в Google
Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

Спасатели ликвидируют последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

В Одессе в результате обстрела армии страны-агрессора России в ночь на вторник, 13 января, повреждены два энергетических объекта ДТЭК, из-за чего около 47 тысяч семей остались без электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК», — написали в компании.

Там подчеркнули, что из-за этого около 47 тысяч семей остались без электроснабжения.

Реклама

Читайте также:
Новые удары РФ по энергообъектам. Часть Киева до сих пор без тепла, дома подключают к генераторам, на Киевщине сотни тысяч людей без света

В ДТЭК отметили, что разрушения значительные, а восстановление требует времени. В то же время в компании добавили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В ночь на 13 января Россия атаковала Одессу, в результате чего возникли пожары и повреждены объекты энергетики, больница, детский сад, луна-парк, лицей и фитнес-центр.

Шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы, остальным оказали помощь на месте. Также повреждены фасады и окна домов и детсада, два гаража и девять автомобилей.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   ДТЭК Одесса Свет Энергетика Электроснабжение

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies