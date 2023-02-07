Масштабная авария на подстанции: Одесская область сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии к выходным — Укрэнерго

7 февраля, 14:32
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В Одесской области аварийные отключения света после масштабной аварии на подстанции 4 февраля (Фото:Jonathan Hanna/Unsplash)

В Одесской области аварийные отключения света после масштабной аварии на подстанции 4 февраля (Фото:Jonathan Hanna/Unsplash)

Одесская область сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии к выходным, специалисты ликвидируют последствия масштабной аварии на подстанции.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, над ликвидацией повреждений круглосуточно работают семь бригад Укрэнерго и бригада ДТЭК Одесские электросети.

«Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возврат к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля», — добавили там.

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В Укрэнерго добавили, что на данный момент также продолжаются ремонты на всех других подстанциях, поврежденных ракетными атаками войск РФ и ударами вражеских дронов.

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Одесса и часть Одесского района были временно обесточены из-за масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей 4 февраля.

В Укрэнерго впоследствии уточнили, что авария произошла из-за того, что на одной из высоковольтных подстанций, от которой запитывается город Одесса, вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после повреждений во время российских атак.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Отключения света Укрэнерго

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