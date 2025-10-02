В Одессе в результате ночного обстрела РФ почти 47 тысяч потребителей остались без света

Последствия российского удара дронами по Одессе, 2 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

В Одессе в результате российского обстрела шахедами в ночь на четверг, 2 октября, без электроснабжения остаются более 46 тысяч потребителей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, Россия ударила по гражданской инфраструктуре региона. В результате атаки возникли перебои с электроснабжением.

Фото: ГСЧС Одесщины

По состоянию на утро энергетикам удалось запитать 11,3 тысячи клиентов, еще 46,6 тыс. — остаются без света. Продолжаются ремонтные работы.

Фото: ГСЧС Одесщины

Кипер также подтвердил повреждение объекта транспортной инфраструктуры, один работник получил ранения. Также повреждена крыша и остекление частного дома, пострадал еще один человек.

Фото: ГСЧС Одесщины

Ранее 2 октября вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что Россия нанесла массированный удар дронами по депо Укрзализныци в Одессе, возник пожар, пострадал машинист поезда. Также зафиксированы удары по железной дороге в приграничье на севере Украины, в частности в Конотопе. Задерживаются некоторые рейсы Черниговского и Сумского направлений.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего россияне атаковали Украину ночью 86 дронами, ПВО обезвредила 53 из них, зафиксировано 31 попадание.