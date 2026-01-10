В Киевской области вернули свет для 185 тысяч домов во время непогоды, без электричества остаются почти 98 тысяч — ДТЭК

10 января, 10:51
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В Киевской области свет вернули 185 тысячам семей (Фото: REUTERS/Stringer)

В Киевской области свет вернули 185 тысячам семей (Фото: REUTERS/Stringer)

В Киевской области во время непогоды электроснабжение восстановили для 185 тысяч семей, в то же время почти 98 тысяч еще остаются без света.

Об этом в субботу, 10 января, сообщили в ДТЭК.

Там добавили, что самая сложная ситуация наблюдается в Обуховском, Бучанском и Фастовском районах области.

В ДТЭК отметили, что энергетики в составе 154 бригад работают непрерывно, чтобы подключить электричество всем семьям.

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В Броварском и Бориспольском районах продолжают применяться экстренные отключения, напомнили в компании.

9 января в ДТЭК сообщали, что на Киевщине из-за непогоды и вражеских обстрелов без света остались более 370 тысяч семей, больше всего пострадали Бориспольский и Броварской районы. В компании добавили, что энергетики работают непрерывно, и уже удалось восстановить электроснабжение почти 60 тысяч домов.

В Минэнерго сообщали, что в частности полностью обесточен город Славутич.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   ДТЭК Киевская область Электроснабжение Свет Электричество

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