Глава YASNO об отключении света: может быть хуже, нужно быть готовым 20 ноября, 01:15 Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев)

СЕО компании YASNO Сергей Коваленко рассказал о ситуации с отключением света в Киеве. Пока ситуация «положительная», но она может быть хуже.

По его словам, сейчас в Киеве действуют стабилизационные отключения. При этом ограничение 166 МВт, что означает, что отключать могут только один раз в день вместо двух или трех или на меньшее количество часов.



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«Но сейчас большинство обсуждает разные заявления. И от власти, и от ДТЭК. Я от себя только добавлю, что нужно всегда иметь план для разных ситуаций. И это правда, может быть хуже и к этому морально и организационно нужно быть готовыми. Мы в YASNO верим в ВСУ, в ПВО, в героических наших энергетиков и советуем не включать обогреватели, запастись теплыми носками и павербанками. Мы никуда не уезжаем и никого к этому не призываем. Вместе преодолеем все», – добавил Коваленко.