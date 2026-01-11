В ДТЭК заявили, что сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму

В ДТЭК заявили о сложной ситуации со светом (Фото: Александр Медведев / NV)

Сейчас в украинской энергосистеме фиксируют самую сложную ситуацию за эту зиму. Экстренные отключения частично действуют в Киеве и области, а также на Днепропетровщине, сообщила компания ДТЭК.

В Киеве враг ударил по генерации в момент сильных холодов, когда нагрузка на энергосистему была наиболее высокой. Сейчас в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения света, графики не действуют.

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В Киевской области к последствиям атаки добавились серьезные повреждения сетей из-за непогоды. Сейчас в области работают 187 бригад энергетиков круглосуточно, отметили в ДТЭК.

В Днепре и области фиксируют проблемы с передачей электроэнергии после ударов по высоковольтной инфраструктуре. В ночь на 11 января на Днепропетровщине произошла авария, в результате которой без электроснабжения оказалась значительная часть области, за исключением Криворожского района.

По состоянию на утро специалистам удалось восстановить питание объектов критической инфраструктуры. Сейчас в регионе действуют аварийные отключения.

В ночь на 11 января в 02:11 в Запорожской области произошел блэкаут, регион был полностью обесточен. Впоследствии электроснабжение восстановили. По данным облэнерго, без электроэнергии остались более 382 тысяч домохозяйств, однако сейчас свет полностью вернули всем потребителям. В ведомстве назвали ситуацию внештатной, однако причины обесточивания не уточнили.

9 января в ДТЭК сообщали, что на Киевщине из-за непогоды и вражеских обстрелов без света остались более 370 тысяч семей, больше всего пострадали Бориспольский и Броварской районы. В компании добавили, что энергетики работают непрерывно, и уже удалось восстановить электроснабжение почти 60 тысяч домов.

В Минэнерго сообщали, что в частности полностью обесточен город Славутич.