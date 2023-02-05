В Киеве и области частично вернули стабилизационные отключения электроэнергии

5 февраля, 13:18
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5 февраля стабилизационные отключения электричества вводятся в Киеве и области (Фото:Diego PH | unsplash)

5 февраля стабилизационные отключения электричества вводятся в Киеве и области (Фото:Diego PH | unsplash)

В Киеве и Киевской области частично вводят стабилизационные отключения света.

Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила пресс-служба компании ДТЭК в Telegram.

Электроснабжение будет ограничено в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов и Левого берега столицы. В Киевской области ограничения введут в Киево-Святошинском районе.

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Ожидается, что такие действия позволят избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

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В ДТЭК добавили, что из-за аварии временно отсутствует электроснабжение в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

Ранее компания ДТЭК сообщила, что в первой половине воскресенья, 5 февраля, в Киеве и области не будут отключать свет. Это относилось и к Днепропетровской области.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Киев ДТЭК Киевская область Отключения света

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