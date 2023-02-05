В Киеве и области частично вернули стабилизационные отключения электроэнергии
5 февраля стабилизационные отключения электричества вводятся в Киеве и области (Фото:Diego PH | unsplash)
В Киеве и Киевской области частично вводят стабилизационные отключения света.
Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила пресс-служба компании ДТЭК в Telegram.
Электроснабжение будет ограничено в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов и Левого берега столицы. В Киевской области ограничения введут в Киево-Святошинском районе.
Ожидается, что такие действия позволят избежать аварий из-за перегрузки оборудования.
В ДТЭК добавили, что из-за аварии временно отсутствует электроснабжение в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.
Ранее компания ДТЭК сообщила, что в первой половине воскресенья, 5 февраля, в Киеве и области не будут отключать свет. Это относилось и к Днепропетровской области.