В Киеве и Днепропетровской области обновили графики отключений света на сегодня

Женщина проходит мимо бензинового генератора на местном рынке во время отключения электроэнергии (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Киеве и в Днепропетровской области обновили графики отключений на понедельник, 27 октября. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что в Киеве в очереди 1.1 свет будет отсутствовать с 21:30 по 24:00, в очереди 1.2 с 21:30 по 24:00, очередь 2.1 будет иметь свет весь день, очередь 2.2 свет отсутствовал с 10:00 по 11:00. В очереди 3.1 с 16:00 по 20:00, очередь 3.2 с 12:00 по 16:30.

Реклама

Фото: ДТЭК

Очередь 4.1 с 12:00 по 16:30, очередь 4.2 с 15:30 по 20:00. Очередь 5.1 19:00 по 22:30, очередь 5.2 с 15:30 по 20:00.

Очередь 6.1 с 16:00 по 20:00, очередь 6.2 с 19:00 по 22:30.

Фото: ДТЭК

Графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области:

Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Ранее в Укрэнерго сообщили, что ввели аварийные отключения электроэнергии из-за увеличения потребления, которое возросло в результате облачной погоды.

В Киеве и ряде украинских регионов утром в понедельник, 27 октября, ввели графики отключения света вместо экстренных ограничений. В 10:30 ДТЭК сообщила об отмене экстренных отключений и переходе к графикам в Днепропетровской области. Сумыоблэнерго также написали о введении графиков ограничений.

26 октября компания Укрэнерго не прогнозировала ограничения для бытовых потребителей. Зато в НЭК сообщали о запланированных отключениях для промышленности.

Ночью 27 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики Сумской области, часть Сумской громады осталась без света, сообщали в ОГА.