Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света 17 января, 09:24 Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 17 января, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении.

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что по состоянию на 16 января ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Свет отключался во всех серых зонах графика.

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14 января вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.