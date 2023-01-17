Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света

17 января, 09:24
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Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 17 января, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении.

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Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что по состоянию на 16 января ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Свет отключался во всех серых зонах графика.

Видео дня

14 января вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.

https://www.youtube.com/watch?v=X8amkkVB6xQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Свет Война России против Украины

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