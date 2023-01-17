Графики не действуют. В Киеве и области введены экстренные отключения света
Центр Киева без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Во вторник, 17 января, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении.
Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что по состоянию на 16 января ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Свет отключался во всех серых зонах графика.
14 января вражеская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Киева.