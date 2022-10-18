Уведомление об энергетической тревоге. Как узнать, запланировано ли отключение света в вашем доме 18 октября, 12:38 Как узнать, будут ли электроэнергию выключать по вашему адресу в Киеве (Фото:Rebecca Peterson-Hall\unsplash)

Утром 18 октября Россия в очередной раз обстреляла объекты критической инфраструктуры Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Житомире, Днепре.

В результате атак в большей части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии, сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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«Для переговоров с путинским режимом места не осталось», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что с 10 октября в результате российских ударов российские оккупанты повредили 30% электростанций по всей стране.

«Сегодня 18 октября в результате обстрела россии был поврежден объект критической инфраструктуры Деснянского района в городе Киеве. Из-за этого было отключено энергооборудование ДТЭК Киевские электросети, питающие объекты водоканала и жилмассив Троещина, — сообщили на сайте ДТЭК. — Аварийные бригады уже выехали для обследования места повреждения оборудования, определения необходимого ресурса и времени возобновления работы оборудования».

Укрэнерго пока не вводит графики плановых отключений, однако у компании не исключают такую возможность и призывают украинцев активно экономить электроэнергию. В случае, если такие меры будут необходимы, перечень улиц можно узнать на сайте или социальных сетях ДТЭК.

Недавно КГГА сообщили, что для жителей столицы появился чат-бот, сообщающий о возможных отключениях электроэнергии. Жители Киева могут настроить уведомления и получать предупреждения о возникновении энергетической тревоги. Это означает риск временного отключения для устранения проблем в сети.

Найти чат-бот можно через поиск в разделе Telegram, введя YASNO -online, или по ссылке. Чтобы настроить получение уведомлений, необходимо в главном меню открыть пункт — «Возможные отключения» и нажать «Подписаться на уведомление». Через YASNO-online в Telegram пользователи также могут передавать показатели, платить за потребленную электроэнергию и узнавать адрес ближайшего энергоофиса.

Существует два типа отключений электроэнергии:

Экстремальные аварийные отключения, их применяют при атаках на объекты энергетической инфраструктуры. В этом случае нет четких графиков или очередей отключения. Жителям будут пытаться добавлять ориентировочный перечень улиц к каждому извещению о таком типе энергетической тревоги. Стабилизирующие отключения — в случае необходимости сбалансировать энергосистему, Укрэнерго предоставляет указание операторам системы распределения для ограничения электроснабжения. В таком случае, чтобы понять, когда по вашему адресу не будет электроэнергии, воспользуйтесь графиками отключения, опубликованными на сайте ДТЭК Киевские электросети.

В какие часы следует не пользоваться электроэнергией

Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян усиленно экономить электроэнергию и произвести запас питьевой воды: «Городские службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам жизненно необходимые услуги».

«Сейчас наша энергосистема требует времени на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки. Когда украинцы вечером выключают утюг и обогреватель, не включают стирку, диспетчерский центр Укрэнерго сразу видит, как потребление в стране уменьшается. Это значит, что нашу энергосистему, ежедневно атакующую враг, диспетчерам легче сблансировать в вечерние часы. И у наших специалистов нет необходимости применять принудительные ограничения потребления, — обратились к украинцам в Укрэнерго. — Выключая энергоемкие электроприборы, каждый украинец заботится о том, чтобы и у вас, у соседа был свет. Потребляя ответственно, ты помогаешь энергетикам держать Энергетический фронт».

В какие часы необходимо ограничить потребление электроэнергии / Фото: Укрэнерго

Как подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии

Готовиться нужно заранее: сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить все гаджеты, фонарики и павербанки, сделать запасы пищи, не требующей приготовления, свеч, спичек, подготовить теплую одежду и одеяла.