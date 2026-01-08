Энергетикам удалось вернуть свет для 694 тысяч семей в Днепропетровской области , которые были обесточены после масштабного аварийного отключения с вечера среды.

Об этом заявила компания ДТЭК в четверг, 8 января.

В сообщении говорится, что в течение дня обстрелы продолжались. Из-за этого без света снова остались еще 44 тысячи семей.

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ДТЭК отмечает, что по состоянию на 21:00 электроснабжение отсутствует у 194 тысяч семей, в частности в городе Кривой Рог. Также компания сообщила, что бригады энергетиков со всей области продолжают работу, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

По команде НЭК Укрэнерго 9 января Днепропетровска область возвращается к графикам стабилизационных отключений.

Вечером 7 января Россия осуществила массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены.

Утром 8 января в Запорожской ОГА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что по состоянию на утро 8 января в Днепропетровской области без света было около 800 тысяч человек, около миллиона жителей — без тепла и воды.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о чрезвычайной ситуации национального уровня в городе.

Впоследствии Филатов заявил, что после масштабного блэкаута из-за обстрелов российских оккупантов в Днепре коммунальщикам и энергетикам удалось нормализовать ситуацию с подачей воды.

8 января российские военные нанесли очередной удар по Кривому Рогу. По данным ГСЧС, известно о 14 пострадавших, среди которых двое детей. Повреждены почти 15 многоквартирных домов и объекты инфраструктуры.

По состоянию на 21:00 без электроснабжения 115 823 абонента.