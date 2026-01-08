После массированного обстрела РФ. В Днепропетровской области энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры

В Днепропетровской области энергетикам удалось оживить часть объектов критической инфраструктуры после массированного российского обстрела.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК утром в четверг, 8 января.

В компании отметили, что над восстановлением работают бригады со всей области, работы продолжаются без остановок с ночи.

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Как отметили в ДТЭК, свет жителям Днепропетровщины смогут вернуть после того, как будет запитана вся критическая инфраструктура.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы были почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

Утром в Запорожской ОГА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения.

Зато на Днепропетровщине без света, тепла и воды остаются более миллиона человек.