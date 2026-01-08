Обесточивание Днепропетровской области: в результате атаки РФ повреждена инфраструктура в трех районах

8 января, 08:01
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Город Днепр без света после российского обстрела 7 января 2026 года (Фото: Суспільне Дніпро)

Город Днепр без света после российского обстрела 7 января 2026 года (Фото: Суспільне Дніпро)

В результате российской массированной атаки дронами на энергетические объекты повреждена инфраструктура в трех районах Днепропетровской области — Криворожском, Днепровском и Павлоградском.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Владислав Гайваненко в четверг, 8 января.

В регионе в результате удара РФ возникли пожары, часть области остались без света.

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По данным ОВА, с вечера до утра противовоздушная оборона Украины сбила 31 российский беспилотник над Днепропетровской областью.

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Также Россия атаковала Синельниковский и Никопольский районы, пострадавших нет.

Ранее Гайваненко сообщал, что в результате атаки РФ 7 января поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области. Он заявил, что положение с электроснабжением тяжелое.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

ДТЭК сообщала об экстренных отключениях света на Днепропетровщине. По данным мэра Днепра Бориса Филатова, в городе нет света и воды, больницы и водоотведение перевели на генераторы. Школы в Днепре продлили каникулы на два дня.

7 января сообщалось, что оккупанты ударили по Кривому Рогу, восемь пострадавших. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул предупредил жителей о серьезных отключениях света. В части Кривого Рога перебои с теплоснабжением.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Днепропетровская область Город Днепр Война России против Украины Отключения света атаки России на энергосистему

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