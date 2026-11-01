В Днепропетровской области из-за новых атак РФ без света остались 100 тысяч человек

В ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали энергообъекты в Днепропетровской области, в результате чего без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Ночь была тяжелой. Враг продолжал наносить удары по энергетике области. Новые удары привели к повторным отключениям электроэнергии», — написал Ганжа.

Он заявил, что энергетики восстановили электроснабжение почти всех потребителей в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, обесточенных накануне в результате российских атак. Остается подключить еще несколько тысяч абонентов.

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В Днепре полностью восстановили водоснабжение.

«Восстановительные работы продолжаются. Более 70 аварийных бригад работают, чтобы как можно скорее вернуть людям свет», — отметили в ОВА.

В ночь на воскресенье, 1 ноября (с 18:00 31 октября), российские войска атаковали Украину 433 ударными дронами типов Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия. Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в 14 локациях.

31 октября в ДТЭК сообщили, что российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области, в результате чего два объекта ДТЭК Днепровские электросети получили серьезные повреждения. Один из них энергетики до этого пытались восстановить почти двое суток после предыдущего удара.

30 октября россияне атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности нанесли повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра.