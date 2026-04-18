Россия атаковала энергообъект в Черниговской области, без света остались 380 тысяч семей
В результате повреждения энергообъекта без света остались 380 тысяч абонентов в нескольких городах и районах Черниговской области (Фото: REUTERS/Stringer)
Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 18 апреля, атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Об этом сообщает АО Черниговоблэнерго.
В облэнерго заявили, что в результате атаки в 04:00 было «поврежден важный энергообъект».
В Чернигове, Прилуках, Нежине, Славутиче, а также Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах обесточены 380 тысяч абонентов.
Облэнерго уверяет, что сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
17 апреля российские войска нанесли удары по критическим объектам Чернигова, без света остались 6 тысяч абонентов.
Сообщалось, что Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу в результате массированной атаки РФ.
В ночь на 18 апреля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. В Запорожье в результате атаки поврежден объект инфраструктуры, частные дома и автомобили.